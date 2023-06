VIDÉO - "Il a sauvé ces enfants" : piégée par une crue subite, une classe indemne grâce au réflexe de son instituteur

Ce mercredi matin, l'heure est désormais au nettoyage et au bilan, heureusement uniquement matériel. "En deux heures de temps, il n'y a plus rien... Il faut être fataliste, sinon qu'est-ce-que l'on devient ?", se résigne un homme âgé, une lampe frontale sur le crâne, raclant à coups de pelle la boue étalée devant sa maison. "Après, ce qui est remarquable dans ce pays, c'est la solidarité. Les gens viennent vous aider", salue-t-il. Les experts et le préfet devraient se rendre sur place dans les heures à venir.

À l'échelle du département, de "fortes précipitations" orageuses, parfois accompagnées de "chutes de grêle intenses", ont provoqué une montée des eaux sur le bassin de l'Adour, selon la préfecture. À la mi-journée mardi, les secours avaient mené plus de 300 interventions à Pau et à Orthez. Quelque 650 clients ont été privés d'électricité, et plusieurs bâtiments ont été inondés, dont des magasins et des hôtels, ou encore l'École supérieure de commerce de Pau et la gare d'Orthez. L'inondation du souterrain de cette gare a entraîné des perturbations sur les lignes ferroviaires Pau-Dax et Pau-Bayonne. Ce mercredi matin, le département est toujours classé par Météo-France en vigilance jaune orages, pluie-inondation et crues.