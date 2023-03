VIDÉO - Se baigner dans la Seine : quelle est la qualité de l'eau à moins de 500 jours des JO ?

"Le but de cet ouvrage est de réduire au maximum en fréquence ces rejets dans la Seine", explique Samuel Colin-Canivez, responsable des grands travaux d'assainissement à la Ville de Paris. "On n'arrivera pas à zéro car s'il y a des pluies exceptionnellement fortes on sera toujours contraints d'utiliser la Seine comme exutoire, en revanche tous les volumes qui transiteront ici seront des volumes évités en pollution pour le fleuve", assure-t-il. Une fois le bassin rempli, les eaux seront relâchées petit à petit vers les stations d'épuration.

C'est cette soupape qui permettra aux athlètes de se baigner pendant les Jeux Olympiques mais pour des baignades grand public, d'autres questions se posent. "Au delà de la bactériologie, d'autres paramètres sont scrutés comme la navigation avec des questions de sécurité, ce sont ces critères font qu'on estime qu'une baignade est ou non envisageable à cet endroit là", explique Claire Grisez , directrice adjointe Environnement-Aménagement et Transport au sein de la préfecture de la région Ile-de-France. Alors que les opérations grands nettoyage continuent le long de la Seine, quatre zones de baignades pourraient ouvrir à Paris et une vingtaine en Ile-de-France. Le nombre et l'emplacement de ces "stations" sera défini "en héritage des Jeux, à l'horizon de la fin 2024", a affirmé Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des sports et des JO, fin février en visitant la station de dépollution des eaux pluviales de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).