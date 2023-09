VIDÉO - Pourquoi y a-t-il autant de cigognes en France cette année ?

D'autant que les cigognes sont encore plus nombreuses en cette période de migration. "44 cigognes, ça commence à faire un joli groupe", dénombre Enzo. Si certaines repartiront dans les prochaines semaines vers le sud, d'autres resteront ici tout l'hiver pour éviter un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. "Il y a la traversée du désert, il y a la traversée de la Méditerranée. C'est quand même une épreuve qui est très énergivore, où on n'est pas sûr de survivre. Donc, si on peut se l'éviter en passant l'hiver dans un endroit où il y a quand même suffisamment à manger, c'est beaucoup plus intéressant", explique notre expert.

Avec des hivers de plus en plus doux, le nombre de cigognes sédentaires a été multiplié par trois en dix ans. On en compte actuellement plus de 9.000 en France.