VIDÉO - Première en France : à Annecy, l'eau du lac chauffe et climatise un quartier entier

Pour comprendre le fonctionnement, il faut se rendre au bord du lac. Un tuyau long de 450 mètres a été immergé pour pomper l'eau et la transporter jusqu'à une usine souterraine. L'eau comporte des calories et ce sont ces calories, amplifiées par les pompes à chaleur, qui permettent de chauffer les bâtiments. "Elle arrive à sept degrés à 20 mètres de profondeur où on vient la puiser, et ensuite, on arrive à produire une chaleur jusqu'à 65 degrés, qu'on va envoyer dans le quartier des Trésums pour alimenter les bâtiments", explique Romain Roy, responsable d'activité du réseau de chaleur.