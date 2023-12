VIDÉO - Sécheresse exceptionnelle dans les Pyrénées-Orientales : "On n'a jamais enregistré de tels niveaux"

Malgré les pluies récentes, l'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée en France et dans le monde. Les Pyrénées-Orientales sont toujours en état de sécheresse. Plusieurs rivières sont à sec, les nappes phréatiques ne se remplissent plus.

La rivière Agly devrait atteindre entre un et deux mètres actuellement. Mais avec la sécheresse qui frappe les Pyrénées-Orientales, elle reste totalement à sec sur une trentaine de kilomètres, c’est inédit pour un mois de décembre. Et dans les jardins, les plantes souffrent du manque d'eau. L'interdiction d'arroser les jardins vient d'être prolongée de deux mois. Mais Didier, un habitant, a une astuce : il récupère l'eau de la douche et de la vaisselle pour ses plantes. Des gestes devenus la norme pour tous les habitants sur les lieux. "On ne le faisait pas, avant. Il y a une prise de conscience, c'est sûr."

Les agriculteurs aussi doivent s'adapter. Le canal d'irrigation est à sec, ils ne peuvent arroser qu'à tour de rôle. David Massot, arboriculteur, s'inquiète pour ses arbres, car le niveau des nappes phréatiques ne cesse de baisser depuis un an et demi à cause d'un manque de pluie. "Notre crainte, c'est de ne pas avoir de récolte l'an prochain." Grâce à une sonde, envoyée dans le forage, il est surveillé de près : "On est passé d'environ 21 mètres à 7 mètres, en un an et demi. On n'a jamais enregistré de tels niveaux. C'est particulièrement préoccupant car on se situe à côté de la mer, plus la nappe est basse, plus on a des risques d'intrusion saline", observe Hitchen Tachrift, directeur du syndicat des nappes de la plaine du Roussillon.

Une sécheresse exceptionnelle dans les Pyrénées-Orientales, qui n'a pas connu les dernières intempéries. La fonte des neiges, à condition qu'il y en ait, pourrait regonfler certains cours d'eau, mais pas les nappes phréatiques. "Toutes les nappes qui sont utilisées pour l'eau potable ne sont pas rechargées par la rivière", explique Sandrine Jaffard, directrice de l'Union des canaux d'Ille-et-Corbère. En un an, il a plu deux fois moins qu'en temps normal, dans les Pyrénées-Orientales.