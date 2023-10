VIDÉO - Réchauffement climatique : en Corse, les lacs de montagne sous très haute surveillance

Dans les pozzines, petites mares typiques de la montagne corse, on retrouve les pêcheurs pour l'inventaire des truites. Générateurs sur le dos, gants, cannes électriques : du matériel de pointe pour une technique désormais interdite en Europe sans autorisation. La fédération de pêche vient ici chaque année pour compter les truites et contrôler d'éventuelles maladies. "Aujourd'hui, il n'y a pas de parasites, mais l'an dernier on a eu un peu de mortalité", se rappelle l'un des membres en train de réaliser ses mesures, avant d'ajouter : "On pense que c'est dû au changement climatique".

Chaque truite est alors mesurée, pesée, puis relâchée. Ces pozzines ont été classées espaces protégés et la pêche y est désormais interdite. "Avant, il y avait des périodes de sécheresse tous les dix ans. Maintenant, c'est quasiment tous les ans. On est très inquiets", témoigne Antoine Battestini, président de la fédération de pêche de Corse. Huit autre lacs corses font l'objet d'une surveillance accrue par l'Office de l'environnement. Cette opération fait l'objet d'un plan national d'étude de la biodiversité.