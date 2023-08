VIDÉO - Fonte des glaces : ce lac qui menace la station de Tignes

Avec l'augmentation des températures, les autorités veulent aller plus loin. "On va encore diminuer le volume du lac. Et à l'issue de l'été, donc entre le début de l'été et la fin de l'été, on sera passé de 150 000 mètres cubes à 20 000 mètres cubes", affirme David Etcheverry, ingénieur. Aujourd'hui, la commune de Tignes n'est plus en danger, mais les scientifiques restent vigilants. À cause de la fonte des glaciers, des dizaines d'autres lacs vont se former dans les Alpes.