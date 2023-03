REPORTAGE TF1 - Recyclage : vos déchets alimentaires valent de l'or

Dans les cuisines d'un restaurant lyonnais, les épluchures ne finissent pas à la poubelle mais dans un bac particulier. Il paye 100 euros par mois pour la collecte de ses déchets alimentaires. Chaque jour, deux tonnes de biodéchets arrivent dans une plateforme de déchèterie près de Lyon. Parmi ses clients, des restaurants, des hôtels, des cantines scolaires ou d'entreprises.

"On ne facture que ce qui est collecté, et on facture moins cher si le tri a été bien fait", détaille Alexandre Guilly, co-fondateur et président des Alchimistes.

La suite de la transformation des déchets ressemble au compostage de jardin mais à très grande échelle. Pour accélérer le travail des bactéries et autres champignons, la matière est aérée régulièrement. En se décomposant, le compost monte jusqu’à 80 degrés, et dégage de la fumée. Il sera vendu à des agriculteurs ou des projets de végétalisation de la ville ou encore via un réseau de jardinerie. Il faut jusqu’à trois mois pour aboutir à un produit revalorisé.