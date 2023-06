VIDÉO - Requin-pèlerin au large de Boulogne-sur-Mer : les témoins racontent leur (grosse) surprise

C'est aussi le sentiment de Ludovic Grare, plongeur amateur, qui se trouvait dans l'eau au même moment que le couple, avec son groupe. "On s'est rapproché de lui, à 1,5- 2 mètres, et là, on a vu que c'était un beau requin, genre requin-pèlerin", décrit celui qui a filmé la scène avec une petite caméra. "Là, à Boulogne, c'était la première fois", se réjouit-il, avant d'ajouter : "Il y a deux ans, on avait remarqué un espadon, ça aussi, c'était étonnant".

Si un requin-pèlerin peut mesurer jusqu'à douze mètres et peser cinq tonnes, celui aperçu dimanche sur nos côtes mesurait environ six mètres. Malgré sa taille, cette espèce, la deuxième plus grande après le requin-baleine, est totalement inoffensive pour l’homme. Elle se nourrit uniquement de plancton.