VIDÉO - Sécheresse : les gérants de stations de lavage s'inquiètent (et s'adaptent)

Une technique encore plus efficace est de ne plus du tout laver à l'eau, comme on le fait chez Euraclean Auto à Lille (Nord). Le nettoyage se fait à la main ; un premier passage pour appliquer un produit, un second pour le retirer. "Comme on n'utilise pas d'eau, on est opérationnels tout le temps. Quand il y a des périodes de restriction, on travaille même trois plus", assure Ahmed Sid, le gérant. Une méthode bien plus écologique, mais deux fois plus chère. Comptez une trentaine d'euros le lavage extérieur, contre seize en station.