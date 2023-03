VIDÉO - Sécheresse : bataille de l'eau dans les Pyrénées-Orientales

Partout, dans les Pyrénées-Orientales, les rivières sont à sec, le niveau des nappes au plus bas. L’eau devient une denrée rare qu’il faut économiser. Pourtant, Christian Fabregat, arboriculteur de l’Espira-de-l’Agly, en a bien besoin. "Là, à l’intérieur, vous avez le pistil, montre-t-il devant l'un de ses arbres en fleur. Si ça manque d’eau, ce pistil, les abeilles ne vont pas venir le féconder, donc pas de fruit". Heureusement, il a investi dans son propre forage, où il peut directement puiser de l’eau. Et pas question pour lui de l’économiser plus que nécessaire. "Qu'on m'empêche d'arroser à 20%, je suis d'accord, mais en deçà, on ne tiendra pas la route", prévient-il. Sinon, ses arbres "crèveront".