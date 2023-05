VIDÉO - Ils ne sont plus qu'une poignée : ces animaux que l'Homme tente de sauver à tout prix

Les dauphins de l'Irrawaddy, reconnaissables à leur front bombé et leur nez court, nageaient autrefois jusqu'au delta du Mékong. Victimes de la pêche illégale et des déchets plastiques, ils ont disparu aujourd'hui. Les barrages et le changement climatique, qui ont un impact majeur sur les niveaux d'eau du fleuve, réduisent leur habitat, si bien qu'il devient de plus en plus rare.