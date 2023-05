VIDÉO - "Rien n’a été enlevé" : le fléau des infrastructures obsolètes qui polluent les montagnes françaises

Mais à plus grande échelle, ce sont des centaines d'installations et équipements devenus obsolètes qui sont disséminés dans les montagnes françaises. Selon un inventaire réalisé au début des années 2000 par l'association Mountain Wilderness, avec l'aide des espaces protégés (parcs naturels régionaux, nationaux et réserves), plus de 3000 infrastructures de ce genre seraient présentes dans nos montagnes. Un chiffre difficile à calibrer avec exactitude et sans doute sous-estimé. Pour l'heure, environ 300 sites non démantelés ont été identifiés, vérifiés et recensés avec précision par l'association. Un fastidieux travail notamment facilité par le lancement du site internet installationsobsoletes.org, qui permet à chacun de faire remonter ses observations en la matière.