VIDÉO - Centrales à charbon : vers une seconde vie moins polluante ?

Le site d'ArcelorMittal de Dunkerque, le plus grand pollueur de France, va abandonner le charbon et se convertir à l'électricité. D'autres sites industriels, comme la centrale à charbon de Saint-Avold (Moselle), ont déjà entrepris cette transformation. Des exemples spectaculaires de ce que l'on appelle la décarbonation de l'économie.

Les deux cheminées de la centrale Émile-Huchet de Saint-Avold (Moselle) sont en train d'être détruites. C'est l'une des dernières centrales à charbon en France, autorisée à fonctionner jusqu'en 2027. Mais l'activité sur le site ne s'arrêtera pas, grâce à des petits granulés de bois, des pellets torréfiés qui remplaceront le charbon pour produire de la chaleur. "Les tests que nous avons faits étaient probants. Aujourd'hui, on les continue et on va les pousser plus loin. En fonction, on adaptera notre outil", explique Thomas About, chef de quart à la centrale Émile-Huchet.

"Le projet, c'est de recruter"

Les premières étapes pour décarboner la production d'électricité de la centrale ont commencé cet été. Cette conversion ne se fait pas sans bras : plusieurs centaines de postes devraient être créés. "Le projet, c'est de recruter. On sait qu'aujourd'hui, à horizon 2026-2028, on estime sur le site la capacité d'emploi à environ 600 à 700 personnes, grâce aux investissements et à la transition énergétique", indique Camille Jaffrelo, porte-parole de GazelEnergie.

Dans la commune de Carling (Moselle), juste à côté de la centrale, certains habitants sont sceptiques. Le site était promis à la fermeture en 2022, mais il a été rouvert cet hiver en urgence pour éviter des pénuries d'énergie. "On attend, on attend... mais pour le moment, on n'a pas encore vu beaucoup d'emplois en plus", observe une boulangère. "Ça peut être intéressant pour ceux qui vivent ici, parce que beaucoup sont demandeurs d'emploi", poursuit un habitant.

D'ici à quelques jours, la centrale brûlera pour la première fois un mélange de charbon et de pellets. C'est une étape de plus pour sortir des énergies fossiles.