VIDÉO - Les sangliers "sans chaussures à crampons" interdits d'accès à un stade

Les sangliers se sont régalés en vers de terre mais leur festin a un coût. La mairie a dû faire intervenir une société pour remettre le terrain en état et installer une barrière tout autour. "C’est un investissement de 100.000 euros à peu près, même un peu plus. L’argent qu’on a mis là, on ne l’a pas mis ailleurs. On aurait pu le mettre dans la rénovation énergétique de bâtiments, ce qu’on fait aujourd’hui beaucoup sur nos budgets", reprend Corinne Grousset.

Et le problème n’est pas réglé. Les sangliers continuent de passer à côté du terrain et s’aventurent de plus en plus sur la commune. "Il y en a souvent dans les champs derrière, le long du stade. On croise souvent des familles complètes de sangliers parfois", affirme une habitante. "L’inquiétude, c’est qu’ils vont s’enhardir et ils vont aller de plus en plus dans les terrains", poursuit un autre.