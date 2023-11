Sardines de plus en plus petites : dans le Finistère, les acteurs de la filière craignent pour leur survie

Les sardines sont de plus en plus petites et la filière de la pêche bretonne s'inquiète. Une équipe de TF1 s'est rendue dans le Finistère à la rencontre des différents acteurs du secteur, qui subissent les conséquences de ce phénomène encore largement inexpliqué.

Des sardines de plus en plus petites dans le Finistère. Si le prix de la boîte reste le même, les conserveries sont contraintes de compenser en y ajoutant une ou deux sardines. "On a eu seulement des petites, voire des moyennes sardines cette année. La grande sardine arrive maintenant, elle est complètement décalée dans le temps", explique Jacques Gonidec, à la tête d'une conserverie de Concarneau (Finistère).

Conséquence pour l'entreprise : les boîtes coûtent plus cher à produire. "Comme on travaille à la main, on fabrique moins de boîtes à l'heure que quand on en met quatre", se désole le patron dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

La taille réduite des sardines touche toute la filière, à commencer par les pêcheurs. "Voilà la différence entre celles qui sont bonnes pour l'usine et celles-ci, qui sont trop petites, trop fragiles à travailler", explique Jérôme Guiffrant, sardinier. La pêche est ensuite vendue 80 centimes au kilo à des mareyeurs. Un business qui n'est pas suffisamment rentable pour les sardiniers lorsque les poissons sont trop petits.

La nourriture des poissons pourrait expliquer ce phénomène

Pour expliquer ce phénomène, plusieurs pistes sont à l'étude et ciblent la nourriture des poissons. "Un premier constat est que le plancton serait moins nutritif à certaines périodes de l'année. Mais il y a beaucoup d'autres hypothèses qu'il faut qu'on étudie, notamment la courantologie. Il faut par exemple déterminer si elle est en train de changer avec le dérèglement climatique. On a un tas d'hypothèses aujourd'hui dont on n'a pas la réponse", détaille Morgane Ramonet, experte en stock et pêcheries au sein du comité départemental des pêches du Finistère. Aujourd'hui, 80% de la sardine française de l'Atlantique est pêchée dans le Finistère.