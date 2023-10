VIDÉO - "Scandaleux" : victime de dépôts sauvages dans son usine du Tarn, il doit payer la facture

Chaque semaine, il y en a toujours un peu plus. "On peut voir des pneus, des canapés, des déchets. Mais là, il y a encore de l'incivilité. C'est incroyable", déplore Axel Delacroix dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Ce patron d'une entreprise de textile de Castres (Tarn) est dégoûté : son terrain est rempli d'immondices. Son usine, en partie inoccupée, est devenu une décharge à ciel ouvert. Ainsi, derrière le bâtiment, plus de deux tonnes de pneus ont été déversées. "Je pensais que ça allait s'arrêter quand même à un moment parce qu'on est à la proximité de la route, mais non, ça continue. Les gens en définitive n'ont peur de rien", souligne-t-il.