VIDÉO - Sécheresse : ces Français qui font construire ou réhabilitent un puits

17 mètres sous la terre à la recherche d'une source d'eau. Dans le reportage de TF1 ci-dessus, Benoît, puisatier, embarque une caméra pour nous montrer son opération du jour : creuser et dégager ce qu’il reste au fond d'un puits pour en sortir une eau claire. Pendant 200 ans, le puits de cette maison était inutilisable, et grâce à lui, il va fonctionner à nouveau. Des réhabilitations de ce type, ce professionnel en fait de plus en plus. "Cet hiver, je n'ai pas arrêté. Jusqu'à maintenant, c'est un travail qui était saisonnier, mais avec le manque d'eau, les sécheresses, les restrictions, les gens sont de plus en plus sensibles à ça", assure-t-il. La propriétaire du puits s’est résolue à ces travaux pour pouvoir arroser son potager cet été.