VIDÉO - Sécheresse : ces villes qui font désormais payer l'eau plus cher en été

"On ne remplit pas trop la casserole". Dans le Finistère, pour les habitants du pays Fouestnantais, la tendance est aux économies d'eau. Alors que le souvenir de la sévère sécheresse de 2022 est encore dans toutes les mémoires et que plusieurs territoires sont déjà touchés par le manque d'eau en ce début d'été 2023, certaines villes de la communauté de communes ont décidé d'appliquer un tarif été et un tarif hiver, le premier étant plus cher que le second.

Les habitants de plusieurs communes ont ainsi reçu un courrier leur annonçant que l'eau "va fortement augmenter jusqu'à 27 ou 30%", détaille Eric dans le reportage en tête de cet article. Depuis, lui et sa femme ont adopté de nouvelles habitudes pour limiter leur consommation d'eau. "On ne se rendait pas compte avant, on avait toujours tendance à être un peu large, on se disait qu'on avait envie de notre confort. Mais maintenant, on se rend de plus en plus compte que le confort finit par coûter cher", explique-t-il.