VIDÉO - Sécheresse : comment le canal du Midi s'adapte au manque d'eau

Autre mesure mise en place cette année : la navigation a été retardée. Et pour limiter la perte d'eau à chaque ouverture d'écluse, plus de passage de bateau seul. Les plaisanciers doivent désormais passer en groupe. En revanche, aucune obligation n'a pour l'instant été imposée aux agriculteurs qui puisent l'eau dans le canal. Même si certains ont commencé à adapter leur consommation, à l'image de cette co-gérante d'exploitation dans l'Aude : "On réduit une partie de notre surface irrigable, donc il va y avoir des conséquences sur notre chiffre d'affaires". Aujourd'hui, plus de la moitié de l'eau du canal est réservée aux agriculteurs, qui comme les autres usagers, en revendiquent la propriété.