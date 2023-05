VIDÉO - Sécheresse : dans le Var, cette machine transforme l'air en eau

Près de 2000 litres d'eau remplissent les réservoirs des véhicules de nettoyage ou des engins de lutte contre les incendies de la commune de Grimaud (Var). Ils n'ont pas été puisés dans les nappes phréatiques, ni dans un cours d'eau. L'eau a été fabriquée dans une machine qui capte l'humidité de l'air. "On aspire l'air à travers des filtres. Une fois que l'air est aspiré, on va le refroidir à l'intérieur. Une fois que l'eau est condensée, on l'achemine dans un réservoir d'eau brute. C'est comme l'eau de la rosée du matin qu'on récupère sur les fleurs", explique Franck Vergine, directeur industriel de Home Atmospheric Water.