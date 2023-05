VIDÉO - Sécheresse : opération sauvetage des poissons dans les Pyrénées-Orientales

Il faut faire vite. À Toulouges (Pyrénées-Orientales), ce lac communal n’a presque plus d’eau. C’est déjà la seconde opération de sauvetage de poissons qui y est menée. "Normalement, c'est un endroit où ça ne s'assèche pratiquement jamais. On est vraiment dans une année très compliquée, sachant qu'on en est qu'au début...", souligne Adeline Hérault, technicienne à la Fédération des Pyrénées-Orientales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 66). Piégés dans la vase, il faut d’abord attirer les poissons, puis les pousser dans un coin avec de grands filets. Cinq heures d’intervention et douze bénévoles seront nécessaires pour sauver les carpes, les rotengles et les perches-soleils.