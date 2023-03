VIDÉO - Fuites d'eau : pourquoi certains départements sont submergés

Ces canalisations abîmées, impossible de toutes les renouveler sans augmenter considérablement le prix de l’eau. Car dans les départements ruraux comme les Ardennes, il y a peu d’habitants, et donc peu de contribuables pour financer les travaux nécessaires. Voilà ce qui explique les importantes inégalités que met en évidence la carte ci-dessous. Dans les départements en bleu foncé, plus de 30% de l'eau potable fuit. C'est entre 20 et 30% dans ceux en bleu plus clair. Et plus on se rapproche des grandes villes, moins il y a de fuites : 9,7% seulement d’eau perdue en région parisienne, le record de France.