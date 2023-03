Sécheresse : quelles sont les règles pour creuser un puits chez soi ?

Avec le manque d'eau, de plus en plus de particuliers font construire des puits chez eux. C'est le cas de Freddy, dans les Pyrénées-Orientales. À cause de la sécheresse, son puits est à sec depuis une semaine. Sa maison n'étant pas raccordée au réseau d'eau potable, il s'agissait de sa seule source d'alimentation. Dans l'urgence, il a donc fait appel à une société de forage pour trouver une source bien plus profonde, à 25 mètres, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Creuser dans la terre pour puiser l'eau des nappes est pourtant un sujet sensible dans les Pyrénées-Orientales, soumises à de lourdes restrictions à cause de la sécheresse, comme l'interdiction de remplir la piscine ou d'arroser les plantes. De manière générale, la construction d'un puits dans son jardin est soumis à réglementation. Un ouvrage de puits ou forage doit dans un premier temps être déclaré en mairie au moins un mois avant le début des travaux, indique le site service-public.fr.

Le projet doit aussi être déclaré auprès des exploitants de réseaux souterrains, ajoute le site. Enfin, "si vous avez l'intention de construire un puits de plus de 10 mètres de profondeur, vous devez également déposer une déclaration préalable auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal)", précise le site de l'administration française, et ce "au moins un mois avant le début des travaux".