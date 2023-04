Restrictions d’eau : l’inquiétude des propriétaires de potager privés d’arrosage

Sans pluie et avec les restrictions d’eau, les fruits et légumes peinent à se développer. "Normalement, le bouquet de fraises est plus gros à cette période. Il n’est pas si petit", déplore Cyril Gravey, un autre membre de l’association. Les trois familles qui gèrent ce potager vont devoir se passer de plusieurs kilos de nourriture chaque semaine. "Financièrement, c’est compliqué parce qu’on a des petites retraites. Le vrai panier anti-inflation est dans la terre, dans le jardin", reprend Cyril Gravey.

Car pour beaucoup, avoir un potager permet de faire des économies. Antoine a 100 mètres carrés de jardin. "On avait fait un calcul : à peu près 1500 à 2000 euros par an d’économies. Avec l’été qui arrive, si je ne peux pas planter des tomates et que je dois tout acheter, ça va grever mon budget. Je n’ai pas prévu d’acheter des tomates cet été", confie Antoine.