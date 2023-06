VIDÉO - "Je ne dors plus" : après le séisme, une angoisse qui ne passe pas

Même pour les habitants qui ont regagné leur domicile, l'angoisse perdure. La maison de Geoffrey est classée habitable et pourtant, il ne veut pas y retourner. "C'est hors de question que je redorme là-dedans. On a une fissure juste en dessous de la chambre des enfants où on peut passer la main dedans. La maison, on a l'impression qu'elle a gonflé", explique-t-il.