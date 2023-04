VIDÉO - Éclairage public : Strasbourg passe en mode "guépard"

L’éclairage public extérieur est le deuxième poste de dépenses en consommation d'énergie des communes. Un peu partout, les initiatives se multiplient en France pour réduire la facture d'électricité. Depuis la fin du mois de mars, la ville de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, expérimente une nouvelle technique, le "guépard". Ce mode d'éclairage a l'avantage de réduire drastiquement la consommation d’énergie, sans pour autant plonger les rues dans la pénombre.

"Il y a plus de 2000 points lumineux, actuellement, qui s'éteignent de 1h à 5h du matin et sur plus de 250 rues", indique dans le reportage de TF1 ci-dessus Thierry Bindler, responsable d'exploitation "Éclairage public" au sein de l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’agit de petites rues très peu fréquentées. Les grands axes, eux, restent illuminés. "Ça représente environ 1,3 gigawattheure (GWh) par rapport aux économies d'énergie", soit la consommation annuelle de 300 foyers de quatre personnes, souligne-t-il.