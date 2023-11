VIDÉO - Supermarchés : ces idées qui germent pour rendre nos courses moins polluantes

Une heure avant l’ouverture, au milieu des rayons déjà installés, Camille et Jérémy déambulent en manœuvrant délicatement un étal sur roulettes d’un genre nouveau, équipé d’ultra-violet. Une micro-ferme connectée qui permet aux aromates de pousser directement dans le magasin. Une première dans ce supermarché. Et pour les deux jeunes entrepreneurs. "On a du basilic, de la menthe, de la coriandre, de la ciboulette et du persil", détaille Camille. L’idée : offrir à ces plantes une durée de vie de six mois, contre quelques jours à peine pour celles déjà coupées. Parce que, en grandes surfaces, jusqu’à 70% de ces produits sont jetés avant même d’être vendus. Le futur, dès maintenant.