REPORTAGE - "Tout est bloqué" : en Haute-Savoie, des permis de construire suspendus à cause de la sécheresse

Un désastre, selon Éric Weiss, promoteur immobilier. "Certains ont mis leur maison en vente, s'apprêtaient à déménager, avaient déjà projeté une vie tout simplement, et tout est bloqué", soupire-t-il. En cause, le manque d'eau potable. À Rumilly, les nappes phréatiques sont polluées. Les pompes sont à l'arrêt depuis six mois. "Les deux pompes sont à zéro. Il n'y a rien qui sort actuellement", montre un technicien dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

La ville doit puiser dans le réseau d'eau potable d'Annecy à 20 kilomètres. Mais à cause du déficit de pluie et de neige, les réserves pourraient être insuffisantes. Pour fournir de l'eau à tous ses habitants, le maire préfère geler les nouvelles constructions. "Pour un logement collectif, 50 logements, on arrive à 50.000 litres par jour pour un immeuble, donc vous voyez que les enjeux, multipliés à l'échelle d'une ville, sont importants", affirme Christian Heison, maire (DVD) de Rumilly.