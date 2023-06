VIDÉO - "Un déni de ruralité" : la loi ZAN signe-t-elle la mort du pavillon avec jardin ?

Pour préserver au maximum la biodiversité, cette nouvelle réglementation impose qu’aucune nouvelle terre ne pourra devenir constructible à partir de 2050. D’ici là, en 2030, les communes doivent diviser par deux la surface des nouveaux terrains à construire. Dans la périphérie de Toulouse (Haute-Garonne), la problématique est la même. Les constructeurs doivent réduire les superficies : ils doivent ainsi densifier les logements pour éviter que les villes ne s'étalent davantage. Ils observent de plus en plus de refus de permis de construire et doivent concentrer leurs projets. "Aujourd’hui, on ne construit plus sur des parcelles de 1 000 mètres carrés. L’idée, c’est de pouvoir accueillir au mieux sur des plus petites parcelles. On mutualise les espaces", détaille Céline Torres, présidente de Pôle habitat FFB Occitanie.