VIDÉO - "Une odeur qui pique au nez" : la colère des riverains d'une usine de goudron près de Toulouse

Depuis des semaines, les habitants de Gragnague, au nord de Toulouse se mobilisent contre le projet d'une usine à goudron près de chez eux, qui doit servir à rénover une portion de l'A68 entre Toulouse et Albi. Nouveau tour de force avec une manifestation bloquant l'accès à tous les camions. "On ne s'arrête pas. L'usine est lancée, c'est clair, mais maintenant, on ne peut pas s'arrêter", lance une jeune femme au travers de son mégaphone.

Il faut dire que le projet est devenu réalité, et ce qu'ils redoutaient est en train de se produire. "L'usine est rentrée en production depuis un peu plus d'une semaine maintenant, et du coup, on a vécu deux soirées vraiment d'enfer où on a senti dans nos maisons l'odeur du goudron", explique Marie Beaumont, une habitante excédée, dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus.