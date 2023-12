VIDÉO - Voiture : du chanvre ou de l'ananas pour remplacer le plastique dans l'habitacle !

Se passer des énergies fossiles, c'est l'un des défis auxquels fait face l'industrie automobile pour être moins polluante. Pour y arriver, les constructeurs commencent à se tourner vers des matières 100% naturelles, notamment au niveau de l'habitacle. Ainsi, le chanvre et même la fibre d'ananas s'y font petit à petit une place, comme vous le montre ce reportage de TF1.

On le sait désormais, le secteur du transport est, avec celui du bâtiment, le plus consommateur de ressources fossiles. Et les constructeurs en ont bien conscience, à tel point qu'ils ont décidé de se tourner de plus en plus vers des matériaux recyclés. Prenons le dernier-né de chez Renault, le SUV Rafale. À première vue, c'est une voiture comme une autre, mais à y regarder de plus près, le plastique a disparu d'une partie de l'habitacle, remplacé par du chanvre, comme l'explique dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus le directeur de l'innovation de la marque, François Farion. "On va trouver du chanvre sur l'accoudoir, dans l'insert de porte, sur le côté des sièges et également sur les sièges arrière. L'idée, c'est de dire comment peut-on faire pour que ces produits soient meilleurs en empreinte carbone", détaille-t-il.

On a choisi le chanvre parce qu'historiquement, ça capture deux fois plus de CO2 par hectare, qu'un hectare de forêt. Pierre Demortain, directeur-général de l'usine APM

Car pour l'instant, l'habitacle d'une voiture, c'est surtout du plastique, fabriqué à partir du pétrole, donc très polluant. Pour changer cela, la paille de chanvre est donc de plus en plus convoitée. Dans la coopérative agricole Eurochanvre à Arc-lès-Gray (Haute-Saone), les ventes à l'industrie automobile représentent déjà 20% du chiffre d'affaires. La raison : "cette fibre est très solide et très résistante", explique son responsable Gilles Chanet, qui précise que l'industrie automobile pourrait devenir son principal client.

Mais comment le chanvre se retrouve-t-il intégré dans une voiture ? Pour le découvrir, direction Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or) dans l'usine APM (Automotive Performance Materials), unique en Europe. La poudre de chanvre est ici mélangée à du plastique traditionnel, ça pollue moins. "Ce type de matière est dix fois moins polluant en termes de carbone. Aujourd'hui, on a une base de 80% de plastique et 20% de fibres de chanvre. On a choisi le chanvre parce qu'historiquement, ça capture deux fois plus de CO2 par hectare, qu'un hectare de forêt, par exemple", souligne le directeur-général Pierre Demortain.

À l'arrivée, ces billes de plastique servent à fabriquer la partie invisible d'une planche de bord, comme chez l'équipementier automobile Forvia. "En 2025, l'ensemble de nos intérieurs comportera au minimum 30% de matériaux recyclés. Les constructeurs automobiles n'atteindront pas leurs objectifs de réduction de CO2 en utilisant les matériaux d'aujourd'hui", assure son PDG Patrick Koller.

En plus du chanvre, d'autres plantes seront utilisées à l'avenir pour réduire la part du plastique traditionnel. "Les déchets issus du blé, du maïs, de la betterave ont de l'intérêt pour nous parce qu'ensuite, on les fermente et on est capable d'en faire des pièces automobiles", avance Laurence Dufrancatel, docteure en chimie et directrice de l'ingénierie de Matéri'act à Lyon.

Et du côté du portefeuille ? "Ce ne sera pas plus cher et ce sera même moins cher si les constructeurs remplacent le cuir par les fibres d'ananas", admet Rémi Daudin, directeur de Matéri'act. Pour autant, le prix de ces nouveaux matériaux risque malgré tout de grimper, car tous les constructeurs automobiles devraient se les arracher.