VIDÉO - Vraie passoire énergétique, l’Élysée passe à la géothermie

C’est sans doute la passoire thermique la plus célèbre de la République. 365 pièces, des salles immenses et très mal isolées, des fenêtres sans double vitrage… Chauffer le palais de l’Élysée est un vrai gouffre financier et écologique. La présidence a toutefois trouvé une solution dans son jardin, ou plutôt dans ses entrailles. Pour réduire la facture, le palais présidentiel va en effet miser sur la géothermie, soit le fait de se servir de la chaleur naturellement présente dans le sol.