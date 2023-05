VIDÉO - Incendies en série : comment les Pyrénées-Orientales se préparent au pire

À Saint-Cyprien, l'incendie laisse un paysage calciné et noirci par les flammes qui se sont arrêtées aux portes d'un camping. Une dizaine de mobil-homes ont été touchés. Les 137 campeurs évacués ont pu regagner leurs logements jeudi, avec encore en tête l'angoisse de la veille. "La haie commençait à prendre feu. Vu l'ampleur que ça prenait, et la tramontane qui attisait les femmes, on se disait que le mobil-home, on ne le reverrait plus"