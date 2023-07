VIDÉO - "Il est arrivé carrément à dix mètres du bord" : un requin surprend les vacanciers sur une plage du Barcarès

La baignade a ainsi été interdite par précaution, mais il n'y a toutefois aucune raison de s'inquiéter, puisque ces requins ne sont pas dangereux pour les baigneurs. "C'était un requin peau bleu, il est inoffensif pour l'homme et se nourrit essentiellement de poissons et de plantes. Il s'était un peu égaré, c'est pour cela qu'il est rentré dans la zone de baignade", poursuit le sauveteur.

Malgré cela, certains vacanciers restent sur leurs gardes, même parmi ceux qui n'étaient pas présents sur la plage samedi. "Si je l'avais vraiment vu moi-même, je pense que je n'irai plus me baigner de la semaine", assure l'un d'entre eux. "Je n'aime pas trop ces bêtes-là", lâche une autre. Mais d'autres ont bien compris que le site était sans danger et sont résolus à en profiter. "Je n'ai pas peur", lance fièrement Dominique, en entrant dans l'eau. "Je suis venue ici pour profiter de la mer", explique la sexagénaire, en glissant tout de même qu'elle ne nagera pas très loin du bord.