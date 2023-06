VIDÉO - 400 personnes par jour au lieu de 3000 : à Marseille, réservation obligatoire pour la calanque de Sugiton

Ce samedi, il y avait des chanceux et d'autres un peu moins, bloqués quelques mètres plus haut et obligés de faire demi-tour. Depuis ce week-end, la calanque de Sugiton est de nouveau accessible uniquement sur réservation jusqu'au mois de septembre. Une mesure pour éviter la surfréquentation qui nuit à l'environnement et au patrimoine. La nature renaît dans la calanque, un an après les tests de restrictions d'accès.