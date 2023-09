VIDÉO - Résistante à la sécheresse, la culture de la pistache fait son retour en Provence

Si cette culture séduit à nouveau en Provence, c'est qu'elle est adaptée au changement climatique. Une filière naissante qui prospère. Aujourd'hui, plus de 400 hectares de pistachiers ont été plantés en France, dont 250 en Provence. Pour le moment, le prix de la pistache française n'est pas encore connu. Tous les professionnels s'accordent à dire qu'elle sera plus chère à l'achat, mais aussi plus savoureuse en bouche.