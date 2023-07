VIDÉO - Restrictions d'eau : de premiers effets bénéfiques dans les Pyrénées-Orientales

Pour les espaces verts du Boulou, c'est de l'eau de pluie récupérée dans des bâtiments communaux qui est utilisée. L'arrosage se fait le moins souvent possible, soit une fois par semaine (contre 6 fois par semaine les années précédentes), et uniquement le matin entre 5 et 8 heures. Grâce aux efforts des 6000 habitants et des mesures prises par la commune, 1,2 million de litres d'eau ont été économisés en quatre mois.