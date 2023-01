Retour précoce des chenilles processionnaires : comment s'en débarrasser ?

En raison du changement climatique, les techniciens ont vu les comportements des chenilles processionnaires évoluer depuis deux ans. "On les voit apparaître beaucoup plus tôt, avant, c'était plutôt vers mars-avril et là, dès fin janvier, on commence à voir les cocons et la saison dure beaucoup plus longtemps pour nous", affirme Marc-Alexandre Marchal, technicien à Sanitation services. Depuis avril dernier, la chenille processionnaire est classée espèce nuisible à la santé humaine.