Risques d’incendie : le cri d’alarme des pompiers

Le calme ne dure jamais très longtemps. À la radio, ils reçoivent régulièrement des signalements de fumées. Cette fois, c'est une fausse alerte. Chaque signalement est vérifié, car la situation est vraiment critique. Le 5 juillet, les pompiers ont constaté, en juste deux heures, quatre départs de feu dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont presque tous mobilisés et prêts à agir. Et leurs consignes et la population sont très strictes.