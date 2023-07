VIDÉO - Risques d'incendie : mobilisation générale dans le Var, placé en vigilance rouge feux de forêt

La vigilance est maximale dans le Var. Ce dimanche, le département a été placé en vigilance rouge aux feux de forêts - le niveau d'alerte le plus haut - par Météo-France. Dans la commune du Castellet, habitants comme touristes s'inquiètent de la situation, et tous consultent les prévisions plusieurs fois par jour. "Le vent va se lever cet après-midi, donc il va falloir faire très attention et j'espère que ce beau paysage va rester comme il est", témoigne un habitant dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Pour protéger cette nature et ses habitants, les pompiers du Var sont en alerte. Les quatre hélicoptères bombardiers d'eau sont prêts à décoller en cinq minutes si un feu est signalé, par exemple, par les pompiers qui patrouillent sur les grands axes routiers du département. Ils ont pour rôle de détecter tout éventuel départ d'incendie sur le bord des routes à cause de mégots de cigarette jetés par des automobilistes.