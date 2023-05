Risques d'incendies : réparations, entraînement... les pompiers de Gironde préparent l'été

Franck est pompier volontaire et mécanicien. Depuis l’été dernier, avec ses collègues, ils ont réparé plus de 150 camions. Parmi les dégâts les plus courants : des barres de protection arrachées et des circuits électriques fondus. En septembre dernier, ce parking était entièrement rempli de véhicules à réparer. Aujourd’hui, il n’en reste plus que 30 en attente, mais tous ne pourront pas repartir au feu cet été.