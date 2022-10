Rivières à sec, moulins à l'arrêt

Un silence saisissant. Depuis plus de trois mois, le moulin à eau de Beuzec-Cap-Sizun est à l'arrêt total. Pour cause, il n'y a plus qu'un filet d'eau pour l'alimenter. Pourtant, sur les images filmées il y a deux ans, on devrait avoir un beau spectacle. Alors, c'est une mauvaise surprise pour les visiteurs en cette arrière-saison : "ça me fait un peu de peine parce qu'on voudrait le voir en action, entendre l'eau". L'autre répercussion. Il est désormais impossible de transformer le grain en farine. Aussi, les stocks fondent à vue d’œil.