VIDÉO - Spectaculaire éboulement en Savoie : la pluie complique le retour à la normale

Habitants et touristes doivent circuler dans des ruelles et faire un détour de quinze minutes. Les camions sont interdits. Pour rejoindre Turin, le tunnel du Mont Blanc est saturé. À Modane, les commerçants attendent leur livraison. Dès ce mardi 29 août soir, des convois seront organisés pour les approvisionner. Pour les usagers du rail, il faudra être patients. Tous les trains entre la France et l'Italie sont à l'arrêt. La météo devrait s'améliorer dès ce mercredi, les autorités espèrent pouvoir se rendre sur le site au plus vite.