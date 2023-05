Plastique : peut-on se passer de cette matière polluante ?

S'il y a un combat que nous avons presque gagné, c’est celui des sachets plastiques. Ils ont disparu des caisses des grandes surfaces et des rayons fruits et légumes, il y a six ans, remplacés par ces petits sachets en kraft et nous avons survécu. Au marché, on en croise encore pas mal, mais certains clients font l’effort de les rapporter à chaque fois.

Mais il y a un autre emballage plastique dont le boucher ne peut pas se passer, le papier film. "Il faut qu'il y ait un minimum de normes d'hygiène, et pour le moment on ne peut pas faire autrement", défend ce commerçant dans la vidéo en tête de cet article. Et ce papier-là ne se recycle pas.