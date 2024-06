De nombreuses plages du littoral sont confrontées aux effets de l'érosion. Les communes doivent donc prendre des mesures parfois radicales, qui sont loin de faire l'unanimité. À Saint-Cyprien, un cordon de mer bloque désormais la vue sur les vagues.

Une déception pour certains habitants et vacanciers. Ils découvrent une promenade en front de mer avec vue sur le nouveau cordon de mer, qui cache les vagues juste derrière. Une nouvelle installation frustrante pour les boulistes. "C'est dommage parce qu'avant, on jouait aux boules en regardant la mer, et maintenant, on ne la voit plus", se désole une riveraine. À la terrasse du restaurant juste à côté, certains habitués ne mâchent pas leurs mots. "Je trouve ça très, très dommage qu'on ne voit plus la mer, ça fait des années que je viens là, c'est lamentable. Si c'est provisoire, tant mieux, j'espère, sinon pourvu qu'il y ait une tempête pour que ça embarque tout !", affirme avec un sourire en coin la cliente d'un restaurant.

C'était vraiment nécessaire Une riveraine

"C'est sûr qu'il fallait faire des travaux, dès qu'il pleuvait, on était inondés. Mais là, on ne vend plus de glace l'après-midi comme avant, où il y avait la queue", explique une restauratrice dans la vidéo en tête de cet article. Mais l'érosion s'accélère. Il y a 30 ans, cette plage mesurait 150 mètres de plus. Et ces cinq dernières années, elle a encore perdu 20 mètres. Il fallait agir. "Moi, ça fait des années que je viens ici et que je vois que ça recule encore plus. Donc oui, je pense que c'était vraiment nécessaire. Ma foi, je trouve le résultat plutôt joli", raconte une passante.

Les employés finissent tout juste de végétaliser la dune pour qu'elle résiste davantage à l'érosion. Le même dispositif a déjà permis de regagner six mètres de plage à côté ces dernières années. Le maire espère qu'il sera aussi efficace. Il ne reste plus qu'à réensabler cette plage dans les prochains jours, elle sera alors prête pour l'arrivée des vacanciers.