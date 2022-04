Saint-Nazaire : coup d'envoi pour l'éolien en mer

Le projet coûte deux milliards d'euros et est financé par EDF Renouvelables et des sociétés canadiennes. Une énergie produite sur place et à prix constant. "On vend à un prix qui est stable et qui est fixé à l'État. Ça veut dire qu'on procure à l'État une électricité avec un prix qu'il connaît dans les 20 prochaines années. Cela apporte énormément de stabilité", ajoute-t-il.