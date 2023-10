VIDÉO - "Vraiment exceptionnel" : un pilote d'ULM vole avec des oies au beau milieu du Cantal

Depuis 25 ans, Christian et Paola protègent dans leur ferme auvergnate les bernaches. Le couple a trois enfants, mais considère les oies comme partie intégrante de leur famille. "Elles naissent avec nous, elles volent avec nous, elles font tout avec nous. On n'imagine pas notre vie sans elles", explique Paola. Leur méthode est l'imprégnation. À peine sorties de l'œuf, grâce à la voix, au son, à la silhouette et à la simple présence, les oies considèrent Christian comme leur papa. "Elles sont habituées à seulement quelques personnes, s'il y a un visage auquel elles ne sont pas habituées, elles ne vont pas suivre cette personne", ajoute Christian.