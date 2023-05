VIDÉO - Saison des feux de forêts : comment pompiers et bénévoles se préparent à affronter l'été

Un peu plus loin, les camions-citernes se sont regroupés. Les pompiers révisent leurs systèmes d'autoprotection, car chaque véhicule utilisé par les soldats du feu a une réserve d'eau pour les protéger, au cas où le feu les mettrait en danger. "On teste toutes les procédures d'urgence, puisqu'on peut vivre ces situations et le but, c'est d'acquérir un maximum d'automatismes et de réflexes", détaille le lieutenant Olivier Cambouris, chef de la caserne de Port-de-Bouc (13).