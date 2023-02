VIDÉO - À seulement 20 ans, Marie va tenter de devenir la meilleure bergère de France

Au total, sept épreuves l'attendent, dont celle-ci : évaluer d'un simple geste de la main la corpulence de l'animal. "C'est l'épreuve que je redoute le plus, c'est un coup de main qu'il faut prendre donc je m'entraine pour être la plus précise possible", détaille-t-elle. Pour s'entrainer, un troupeau de 300 brebis est mis à sa disposition ainsi que des conseils avisés de ses deux professeurs.

L'un est juré au Salon de l'Agriculture, l'autre est berger. "C'est quelqu'un qui découvre le milieu de l'élevage, elle vient une à deux fois par semaine sur l'élevage en plus de ses cours au lycée", raconte l'un des éleveurs. "C'est une preuve de motivation, c'est quelqu'un qui bosse ! Elle est prête. Elle pense qu'elle n'est pas prête, mais elle l'est", sourit un deuxième agriculteur.